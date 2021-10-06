ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بأكثر من 2% للشهر السادس

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 2% على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي في سبتمبر.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 108,83 نقطة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة بالعام السابق. وتعد هذه الزيادة أقل قليلا من الشهرين السابقين، حيث سجل كلاهما أعلى معدل تضخم لهذا العام حتى الآن عند 2,6%، لكنه يمثل أيضا استمرار للنمو فوق مستوى 2% منذ شهر أبريل، عندما نما بمقدار 2,3%.وكانت آخر مرة نمت فيها أسعار المستهلك لمدة ستة أشهر أو أكثر، هي الفترة من أغسطس 2009 إلى يونيو 2012.وقد ارتفعت أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 3,7% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 3,4% على أساس سنوي، وهو أعلى نمو منذ مايو 2012. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1,9%، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والنفط، بنسبة 1,9% في سبتمبر، وهو أكبر نمو منذ أبريل 2016.