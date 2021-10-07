كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر السادس عشر في أغسطس

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر السادس عشر على التوالي في أغسطس الماضي، على خلفية الفائض المسجل في حساب الخدمات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم الخميس، سجل فائض الحساب الجاري 7.51 مليار دولار أمريكي في أغسطس.ويعد هذا هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي يسجل فيه الحساب الجاري الكوري فائضا منذ مايو من العام الماضي، وقد نما الفائض بمقدار 870 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.وارتفعت الصادرات بنسبة 31.2% على أساس سنوي لتصل إلى 52.2 مليار دولار، كما زادت الواردات بنسبة 42.4% لتصل إلى 46.6 مليار دولار.وحقق قطاع الخدمات فائضا قدره مليار دولار في أغسطس، في تحول عن العجز البالغ 80 مليون دولار في يوليو. ويمثل الرقم المسجل في أغسطس ثاني أكبر فائض منذ أكتوبر 2008، عندما سجل القطاع فائضا بقيمة 1.48 مليار دولار.وكان الفائض في قطاع الخدمات مدفوعا بارتفاع فائض حساب النقل، الذي سجل 1.52 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بالفائض المسجل في العام السابق والبالغ 420 مليون دولار.