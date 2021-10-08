واشنطن تؤكد دعمها للجهود الدولية لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الدولية لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، على الرغم من أن النظام الحاكم في بيونغ يانغ مسؤول إلى حد كبير عن معاناة شعبه.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، عندما سُئل عن موقف الولايات المتحدة بشأن الشحنات الأخيرة من لقاح كورونا إلى كوريا الشمالية.وقال "برايس" إنه حتى لو اختلفت الولايات المتحدة مع نظام معين، فإنها تعتقد أنه يجب بذل قصارى الجهود لتخفيف معاناة الناس. وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لكوريا الشمالية.ومع ذلك، أكد المتحدث الرسمي أن النظام الكوري الشمالي نفسه مسؤول إلى حد كبير عن معاناة مواطنيه، حيث إنه يواصل استغلال شعبه وانتهاك حقوقه الإنسانية وتحويل الموارد عن المواطنين لبناء برنامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة.