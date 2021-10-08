فتح حجز اللقاحات للسيدات الحوامل اليوم الجمعة

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اعتبارا من اليوم الجمعة، ستبدأ السلطات الصحية الكورية في قبول حجز مواعيد تلقي لقاحات كورونا للسيدات الحوامل.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، سيتم فتح باب الحجز أمام حوالي 136 ألف امرأة حامل في الساعة 8 من مساء اليوم الجمعة.ويمكن للمتقدمات تحديد موعد تلقي اللقاح على الموقع الخاص (ncvr2.kdca.go.kr) بعد تقديم معلومات معينة عن حملهن، مثل موعد الولادة المتوقع.وستتلقى السيدات الحوامل لقاح "فايزر" أو "موديرنا" في المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 18 أكتوبر.وتنصح الحكومة النساء الحوامل والأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بهن بتلقي التطعيم، مشيرة إلى ارتفاع نسبة دخول المستشفى والوفاة بين النساء الحوامل عند إصابتهن بفيروس كورونا.