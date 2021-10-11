السياسية وزير الخارجية الكوري يلتقي بولي عهد أبو ظبي

التقى وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" أمس الأحد بصاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الشاطئ.

وخلال اللقاء، نقل الوزير الكوري "جونغ" تحيات الرئيس الكوري "مون جيه إين" لصاحب السمو الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والرخاء، ولعلاقات البلدين دوام التطور والازدهار، فيما حمَله الشيخ محمد بن زايد تحياته للرئيس الكوري وتمنياته لكوريا الجنوبية دوام التطور.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والمشاركة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.

