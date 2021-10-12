رئيس البرلمان الكوري يجري دبلوماسية مبيعات في مصر

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شارك رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا، في دبلوماسية مبيعات فيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والمشروعات الدفاعية ومشروعات المحطات النووية وبناء السفن، خلال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ودعا بارك خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة أول من أمس الأحد إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات المربحة للجانبين من خلال زيادة التعاون الاستثماري، والسعي لدعم القاهرة للشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في المشروعات المصرية في تلك المجالات الأربعة المذكورة.وردا على اقتراح بارك، تعهد الرئيس المصري بالدفع بنشاط من أجل تصدير مدافع "كيه-9" الكورية ذاتية الدفع إلى مصر بقيمة ملياري دولار.وردا على طلب بارك دعم القاهرة في إعادة كوريا الشمالية إلى حوار نزع السلاح النووي، أعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تسعى الأطراف المعنية إلى حل من خلال إجراء محادثات سلمية.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 19 عاما التي يقوم فيها رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية بزيارة رسمية إلى مصر.