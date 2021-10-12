63,5% زيادة في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من أكتوبر

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قفزت قيمة الصادرات بأكثر من 60 في المائة على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 15,2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 63,5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.كما نما متوسط الصادرات اليومية بنسبة 33,8% مع ارتفاع عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 22%، والسيارات بنسبة 51,5%، بينما ارتفعت صادرات منتجات البترول بأكثر من 200%، والصلب بـ160%.وشهدت كوريا نموا في صادراتها إلى معظم شركائها التجاريين الرئيسيين، حيث ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 77,1%، والصين 40,2%.وزادت الواردات أيضا بنسبة 58,6% على أساس سنوي، لتصل إلى 17,6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.