تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف ما يقرب من 1600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، وسط استمرار انتشار العدوى على مستوى البلاد.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم اكتشاف ألف و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الثلاثاء، مما رفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في كوريا إلى 335 ألفا و742 حالة.وارتفعت الحصيلة اليومية بمقدار 237 مقارنة باليوم السابق، لكنها ظلت في مستوى أقل من 2000 لليوم الخامس على التوالي. ولم تكن الزيادة التي حدثت بالأمس كبيرة كما كان يتوقع الكثيرون. وتميل أرقام الأربعاء إلى الارتفاع بشكل حاد عن الأيام السابقة مع تطبيع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها على نطاق أصغر في عطلات نهاية الأسبوع. ويقول البعض إن يوم العطلة الإضافي في يوم الاثنين، والذي تم تحديده كعطلة بديلة ليوم الهانغول، قد يكون أدى إلى تخفيض عدد الاختبارات أيضا.وبذلك يكون الرقم اليومي قد ظل في مستوى يويد عن ألف حالة لمدة 99 يوما متتالية، بمتوسط بلغ ألفا و768 حالة يومية في الأسبوع الماضي.ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك ألف و571 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 13 حالة إصابة لدى الوافدين من الخارج. واستأثرت منطقة العاصمة الكبرى بمعظم الحالات المحلية، بنسبة 74,7%، حيث أبلغت عن ألف و173 إصابة.وبلغ عدد الإصابات خارج منطقة العاصمة 398. وزاد عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابةبفيروس كورونا في كوريا بمقدار 11 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2605، وليصل معدل الوفيات إلى 0,78%. وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة المصابين بفيروس كورونا بمقدار 5، ليصل إلى 359.