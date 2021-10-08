مرشح الحزب الحاكم للرئاسة متقدم على منافسيه بفارق ضئيل

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أظهر استطلاع للرأي أن مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم للرئاسة القادمة "لي جيه ميونغ" متقدم بفارق ضئيل ضمن هامش الخطأ على متسابق الرئاسة القادمة في حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول"، النائب العام السابق.وأجرت شركة "ريال متر" مسحا على ألفين و27 من المواطنين الكوريين البالغين يوميْ الاثنين والثلاثاء للتعرف على نسب تأييد أبرز أربعة متسابقين، وهم المرشح "لي" والنائب العام السابق "يون" ومرشحة حزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ"، وزعيم حزب الشعب "آن تشول صو"، حيث بلغت نسبة تأييد المرشح لي 34%، ونسبة تأييد النائب العام السابق "يون" 33.7 %. بينما بلغت نسبة تأييد المرشحة "شيم" 4.2%، ونسبة تأييد زعيم حزب الشعب "آن" 4%.وفي منافسة افتراضية بين 4 متسابقين شارك فيها النائب "هونغ جون بيو" في حزب قوة الشعب عوضا عن النائب العام السابق "يون" تقدم المرشح لي على النائب هونغ بـ5.2%.وبلغت نسبة تأييد المرشح لي 32.4 %، ونسبة تأييد زعيم حزب الشعب "هونغ" 27.2 % بينما بلغت نسبة تأييد زعيم حزب الشعب "آن" 5.1%، ونسبة تأييد مرشحة حزب العدالة الصغير "شيم" 5%.من ناحية أخرى، لم تبلغ نسبة أولئك الذين سيصوتون لصالح مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة من بين مؤيدي زعيم الحزب السابق "لي ناك يون" سوى 14%، بينما بلغت نسبة أولئك الذين سيصوتون لصالح النائب العام السابق " يون" وهو متسابق على ترشيح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 40%، وهو ما يشير إلى إمكانية سحب بعض المؤيدين للحزب الحاكم نحو المعارضة، رغم أن "لي ناك يون" أعلن عن قبوله بنتائج الانتخابات التمهيدية.