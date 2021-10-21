انقلاب قارب صيد يحمل 9 أفراد بالقرب من جزر دوكدو

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بدأت قوات حرس السواحل الكورية عمليات بحث وإنقاذ بعد انقلاب قارب صيد كان يحمل 9 أفراد في المياه الواقعة بالقرب من جزر دوكدو بعد ظهر أمس.وقد أبلغت السلطات اليابانية المكتب الإقليمي لقوات حرس السواحل الكورية في البحر الشرقي بأن قارب صيد يبلغ وزنه 72 طنا قد انقلب في حوالي الساعة 2:24 مساء أمس الأربعاء على بعد 168 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من جزر دوكدو.وأرسل المكتب الإقليمي الكوري سفينتي دورية وطائرة مروحية إلى مكان الحادث، كما تقوم سفينة تابعة لقوات حرس السواحل اليابانية بعمليات بحث في المنطقة.وطلبت قوات حرس السواحل الكورية المساعدة من القوات البحرية وإدارة الإطفاء والسلطات المحلية في جهود الإنقاذ.ويعتقد أن أفراد الطاقم هم ثلاثة كوريين وستة أجانب.وبعد إطلاعه على الحادث، دعا وزير الداخلية والسلامة "جون هيه تشول" إلى بذل جميع الجهود لإنقاذ أرواح أفراد الطاقم، وطلب التعاون الوثيق بين الوكالات ذات الصلة، واتخاذ الاحتياطات الإضافية لضمان سلامة عمال الإنقاذ.