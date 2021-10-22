وكالة المخابرات تنفي التقارير الإعلامية عن حدوث انقلاب ضد كيم جونغ أون

Photo : KBS News

نفى جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد نظمت انقلابا ضده وأنها قامت بعزله من السلطة.وقالت الوكالة في رسالة نصية لوسائل الإعلام أمس الأحد إن تلك التقارير غير صحيحة على الإطلاق.ونقلا عن تقرير نشرته الصحيفة الشعبية "غلوب" التي تصدر في الولايات المتحدة، قالت وسائل الإعلام الكورية إن "كيم يو جونغ" قامت بانقلاب في الفترة بين 6 مايو و5 يونيو وأطاحت بالزعيم الكوري الشمالي. ونقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية، قالت صحيفة "غلوب" أيضا أول من أمس السبت إن "كيم جونغ أون" الذي شوهد في الأحداث الأخيرة هو شخص يشبهه وليس هو، مشيرة إلى أن مظهره مختلف وأن وزنه انخفض بشكل كبير.وفي الشهر الماضي، أثارت صحيفة "طوكيو شيمبون" اليابانية أيضا تكهنات بأن الشخص الذي شوهد في احتفال 9 سبتمبر بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية يمكن أن يكون بديلا للزعيم الكوري الشمالي.