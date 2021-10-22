رحيل الرئيس الكوري روه تيه أوه بعد حياة مثيرة للجدل

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توفي أمس الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "روه تيه أوه" عن عمر يناهز 88 عاما.وقد بدأ الرئيس الراحل "روه" يظهر في الساحة الساسية بعد أن لعب دورا محوريا في انقلاب الثاني عشر من ديسمبر من عام 1979 والذي قاده الجنرال "جون دو هوان"، ليصبح الرجل رقم 2 في حكومة الرئيس "جون".وفي عام 1987، تم اختياره مرشحا للحزب الحاكم آنذاك لانتخابات الرئاسة وسط الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي وقعت في أرجاء مختلفة من البلاد.ومن ثم قام "روه" بالإعلان عن التدابير الخاصة بتحقيق الديقراطية في البلاد والمتمثلة بقبول مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، وقال إن الديمقراطية يمكن تحقيقها من خلال إتباع إرادة الشعب.وتم انتخابه رئيسا من خلال أول انتخابات مباشرة منذ 16 عاما.وفي أثناء توليه السلطة، أقام علاقات دبلوماسية مع كل من روسيا والصين، مما أسهم في تحقيق الانضمام المتزامن للكوريتين إلى عضوية الأمم المتحدة في شهر سبتمبر من عام 1991.كما وقع اتفاقية أساسية بين الكوريتين تم فيها الإعلان عن المصالحة وعدم الاعتداء بينهما، واضعا حجر الأساس لتحسين العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ.لكن بعد انتهاء فترة رئاسته، خضع "روه" للمحاكمة بتهمة جمع أموال بشكل غير قانوني والتورط في الانقلاب وقمع حركة كوانغ جو الديمقراطية.وأصدرت المحكمة حكما بسجنه لمدة 17 عاما، ولكن تم الإفراج عنه في عام 1997 بناء على عفو خاص أصدره الرئيس "كيم يونغ سام" آنذاك.