الرئيس مون يصل إلى روما للقاء بابا الفاتكيان والمشاركة في قمة مجموعة العشرين

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وصل الرئيس "مون جيه إين" إلى إيطاليا أمس الخميس لعقد اجتماع مع البابا "فرانسيس" وحضور قمة مجموعة العشرين. ووصل "مون" وزوجته "كيم جونغ سوك" إلى مطار "ليوناردو دافنشي" في روما مساء أمس الخميس بتوقيت سيول، في بداية جولة أوربية تستغرق 9 أيام. وسوف يستهل "مون" جولته بزيارة رسمية إلى الفاتيكان حيث يلتقي اليوم الجمعة مع البابا "فرانسيس" ووزير خارجية الفاتيكان "بيترو بارولين"، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها "مون" إلى الفاتيكان، بعد زيارته الأولى في أكتوبر عام 2018. ومن المتوقع أن يناقش "مون" خلال الاجتماع إمكانية زيارة البابا إلى كوريا الشمالية وسبل دفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام. ومن المقرر أن يحضر الرئيس بعد ذلك قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي السبت والأحد في العاصمة الإيطالية روما، قبل أن يتوجه إلى المملكة المتحدة لحضور مؤتمر تغير المناخ "كوب 26". وسوف ينضم "مون" إلى قادة دول العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة "غلاسكو" في أسكتلندا يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يعلن عن هدف كوريا الجنوبية المعدل لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% مقارنة بمستويات 2018، بحلول عام 2030.وسوف يقوم الرئيس بعد ذلك بزيارة رسمية إلى المجر، حيث يعقد قمة مع الرئيس المجري "يانوس أدير"، ويزور النصب التذكاري لذكرى الضحايا الكوريين الجنوبيين في حادث غرق العبارة في "بودابست" عام 2019، كما سيعقد قمة مع قادة ما يسمى بمجموعة "فيشغراد"، التي تضم جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا. وسوف يعود الرئيس إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة القادم.