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السياسية

كوريا وأستراليا تتفقان على توقيع اتفاقية مشاركة تكنولوجية في الحياد الكربوني

Write: 2021-11-01 10:37:31

كوريا وأستراليا تتفقان على توقيع اتفاقية مشاركة تكنولوجية في الحياد الكربوني

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون في مجال حياد الكربون.
وخلال المباحثات التي عقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية مشاركة تكنولوجية بشأن حياد الكربون، بهدف توسيع التعاون في هذا المجال.
وأوضح المكتب الرئاسي في سيول أن البلدين اتفقا على إقامة علاقة مشاركة منهجية لتحديد وتمويل المشروعات المتعلقة بحياد الكربون، مثل الهيدروجين والصلب والطاقة الشمسية واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
وفي كلمته الافتتاحية في المحادثات، أعرب الرئيس مون عن أمله في أن يعزز البلدان التعاون في مجالات الهيدروجين وتطوير الفضاء، مشيرا إلى الإطلاق الأخير للمركبة "نوري" التي تعد أول صاروخ فضائي محلي الصنع.
وأشار الجانبان إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما. ومن جانبه أعرب "موريسون" عن أمله في أن يقيم البلدان علاقات مشاركة استراتيجية شاملة، ودعا مون إلى زيارة أستراليا خلال هذا العام.
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