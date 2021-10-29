السياسية الحكومة الكورية تشدد على تصريح الدخول للمطعمين لضمان سلامة العملاء

كررت الحكومة الكورية التأكيد على أن نظام دخول كورونا المعتمد في بعض المرافق عالية الخطورة، مثل الصالات الرياضية، أمر لا مفر منه لضمان سلامة العملاء.

وردا على بعض الاحتجاجات، طلب وكيل وزارة الصحة "سون يونغ ريه" في إحاطة إعلامية أمس الاثنين، تفهم الأمر، قائلا إن هذا الإجراء لا مفر منه لمنع العدوى من قبل الأشخاص غير المطعمين.

وقد بدأت كوريا الجنوبية المرحلة الأولى من الانتقال إلى الحياة الطبيعية في إطار مخطط "التعايش مع كورونا" يوم أمس الاثنين.

وتخضع حوالي 130 ألف مؤسسة بما في ذلك غرف الغناء والحمامات العامة وأماكن الترفيه والكازينوهات والمرافق الرياضية الداخلية، للتحقق من التطعيم أو نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية. وقد أمهلت الحكومة تلك المؤسسات لمدة أسبوع حتى يوم الأحد لتقليل الارتباك، ولكن سيتم تمديد تلك الفترة لأسبوع إضافي بالنسبة للصالات الرياضية بدون غرامات نظرا لقضايا استرداد العضوية.

ومع ذلك، اعترضت بعض الشركات على شرط الدخول، مشيرة إلى تكبدها خسائر بسبب فقدان العملاء. وتخطط جمعية لأصحاب المنشآت الرياضية لتنظيم تجمع خارج مكاتب الحزب الديمقراطي الحاكم غدا الأربعاء للاعتراض على القرار الحكومي.





