دعوة كوريا لحضور قمة بايدن للديمقراطية

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قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن كوريا الجنوبية من بين الدول التي تمت دعوتها لحضور قمة الديمقراطية التي سوف يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر القادم.ومن المقرر أن يستضيف بايدن تلك القمة عبر الإنترنت بمشاركة قادة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص يومي 9 و10 ديسمبر.وقالت رويترز في تقريرها أمس الأحد إن الولايات المتحدة وجهت الدعوة إلى حليفتيها في آسيا كوريا الجنوبية واليابان، لكنها لم توجه دعوة إلى تايلاند وفيتنام.وتشمل الدول التي تمت دعوتها الديمقراطيات الناضجة مثل فرنسا والسويد، وكذلك الفلبين وبولندا، والتي شهدت مؤخرا تراجعا ديمقراطيا.وتهدف قمة الديمقراطية، التي تعد أحد التعهدات الانتخابية الرئيسية لبايدن، إلى الجمع بين القادة في جميع القطاعات للدفاع ضد الاستبداد، والتصدي للقتال والفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.