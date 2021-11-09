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الدولية

واشنطن تحث بكين على استخدام نفوذها على بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي

Write: 2021-11-09 10:43:58

واشنطن تحث بكين على استخدام نفوذها على بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن للصين تأثيرا على كوريا الشمالية لكنها لا تستخدمه لدفعها للانخراط في حوار دبلوماسي لنزع السلاح النووي. وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذا الموقف في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عندما سئل عن دور الصين في قضايا كوريا الشمالية.
وقال كيربي إن المجتمع الدولي يود أن يرى الصين تستخدم نفوذها بطريقة بناءة لتنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية. وأضاف أنه يجب على بكين استخدام هذا النفوذ للمساعدة في توجيه كوريا الشمالية نحو حل دبلوماسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية، ونزع السلاح النووي منها.
وقال "جون كيربي" إن إدارة "جو بايدن" أوضحت مرارا أنها تريد مواصلة الحوار والجهود الدبلوماسية لإيجاد طريقة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وشبه الجزيرة الكورية.



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