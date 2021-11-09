حالات كورونا اليومية في كوريا تقل عن ألفيْن لليوم الثاني

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 1715 إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، وسط مخاوف مستمرة بشأن زيادة عدد الإصابات مع الانتقال التدريجي إلى الحياة الطبيعية.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الحالات الجديدة رفعت المجموع التراكمي للإصابات في البلاد إلى 383 ألفا و407 حالات. وانخفض الحصيلة اليومية بمقدار 43 عن اليوم السابق وظلت في مستوى أقل من ألفيْ حالة لليوم الثاني على التوالي. ومع ذلك، قد يرتفع الرقم إلى أكثر من ألفين خلال الأيام القادمة نتيجة لزيادة السفر والتجمعات بعد تخفيف قيود التباعد الاجتماعي. ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك ألف و698 حالة إصابة محلية المصدر، و17 حالة بين القادمين من الخارج.وشكلت منطقة العاصمة 76,1% من إجمالي عدد الإصابات المحلية، حيث أبلغت عن ألف و293 حالة، بينما تم اكتشاف 405 حالات في المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى.وتم الإبلاغ عن 18 حالة وفاة أخرى، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا 2998 حالة وفاة. وبلغ معدل الوفيات 0,78%. كما زاد عدد المرضى المصابين بالفيروس من ذوي الحالات الحرجة بمقدار 16، ليصل إلى 426، وهو الأكبر منذ يوم 27 أغسطس الماضي.