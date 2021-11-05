وزير الصناعة الكوري يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول أشباه الموصلات والصلب

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غادر العاصمة الكورية سيول اليوم الثلاثاء وزير التجارة والصناعة والطاقة "مون سونغ ووك" متوجها إلى الولايات المتحد لمناقشة مشاكل سلاسل توريد أشباه الموصلات وبعض القضايا الأخرى.وفي أثناء إقامته في واشنطن التي تستغرق 3 أيام، سيجري "مون" محادثات مع وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" ووزيرة الطاقة الأمريكية "جنيفر غرانهولم".وتأتي زيارة الوزير الكوري إلى الولايات المتحدة بعد يوم واحد من انتهاء المهلة الزمنية التي أعطتها الحكومة الأمريكية للشركات العالمية الكبيرة المنتجة لأشباه الموصلات لتقديم معلومات حول سلاسل التوريد، بما في ذلك المعلومات عن مخزونها ومبيعاتها وطلباتها وعملائها.وسوف يقدم الوزير "مون" شرحا للمسؤولين الأمريكيين حول المعلومات المقدمة من شركتي "سام سونغ" و"إس كي هاينكس"، وسيطلب منهم أن يفهموا أن الشركتين الكوريتين لن تكونا قادرتين على تقديم معلومات إضافية لحماية أسرارهما التجارية.كما سيبحث مع الجانب الأمريكي سبل تعزيز التعاون في المجالات الأخرى، بما فيها مجال صناعة الصلب.وسيطلب "مون" من وزيرة التجارة الأمريكية "ريموندو" إجراء تعديل على المادة رقم 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي الذي حدد في عام 2018 كمية استيراد المنتجات الحديدية من كوريا الجنوبية.وقضت هذه المادة بتحديد كمية صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الحديدية للولايات المتحدة على مستوى 70% من حجم صادراتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الحديدية الكورية المستوردة بنسبة 25%، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم صادرات المنتجات الحديدية الكورية للولايات المتحدة.