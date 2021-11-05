الرئيس مون يؤكد أن الحكومة تبذل جهودا لحل مشكلة توريد محلول اليوريا

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن حكومته تبذل قصاري جهدها لتأمين محلول اليوريا المائي من خلال استخدام جميع قدراتها الدبلوماسية، موضحا أنه سيتم استخدام مخزونات القطاع العام لتلبية الاحتياجات الملحة.ودعا الرئيس "مون" أفراد الشعب إلى عدم الإفراط في القلق، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لحل مشكلة التأخر في استيراد محلول اليوريا في أسرع وقت، وإيجاد موارد جديدة لاستيراده.وأكد "مون" أن عدم الاستقرار في سلاسل التوريد أصبح مشكلة قد تحدث في أي وقت، وأصدر تعليماته لإجراء تحقيقات أولية وإنشاء نظام إدارة للمواد التي تعتمد اعتمادا مفرطا على الواردات من دولة معينة.ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وتوطين الإنتاج ليس فقط للمواد الاستراتيجية ذات التكنولوجيا الحديثة بل وأيضا للمواد ذات الصلة الوثيقة مع الحياة اليومية.