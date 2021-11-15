بدء نقل أوراق امتحانات دخول الجامعات

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بدأت عملية نقل وتوزيع أوراق الامتحانات السنوية للالتحاق بالجامعات، قبل ثلاثة أيام من موعد الاختبارات المقرر لها يوم الخميس.وصرحت وزارة التعليم الكورية بأن عمليات توزيع أوراق الأسئلة والأجوبة لاختبارات القدرات الدراسية لدخول الجامعات قد بدأت في الساعة 7:30 من صباح اليوم الاثنين.وسوف يتم نقل أوراق الامتحانات إلى 86 منطقة اختبار في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الأربعاء، وسوف تظل هناك تحت إجراءات أمنية مشددة. وسوف يتم نقلها إلى حوالي 300 موقع للاختبارات في صباح يوم الامتحانات يوم الخميس.وسوف يكون حوالي 400 شخص مسؤولين عن نقل أوراق الاختبارات، مع حراسة بواسطة الشرطة لسيارات النقل. وسوف يخضع للاختبارات ما مجموعه 509 آلاف و821 شخصا هذا العام.