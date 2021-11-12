الرئيس مون يحضر مراسم الاحتفال بتشغيل سفينة غاز طبيعي عائمة

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين إن الغاز الطبيعي المسال الذي ستنتجه سفينة الغاز الطبيعي العائمة، سيلعب دورا كبيرا في تحقيق الحياد الكربوني العالمي.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "مون" في مراسم الاحتفال بتشغيل سفينة الغاز الطبيعي العائمة التي ستقوم بإنتاج غاز طبيعي مسال في بحر موزمبيق، حيث أكد على أن التحول الكامل إلى استخدام الطاقة الخالية من الكربون يتطلب الكثير من الوقت والجهد.وأضاف أن الغاز الطبيعي المسال يعد طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، كما أنه ذو كفاءة عالية في توليد الطاقة، مشيرا إلى أن العالم أصبح يهتم بالغاز الطبيعي المسال نظرا لأنه مصدر طاقة يمكن أن يحل محل الفحم والنفط.وحضر أيضا مراسم الاحتفال بمغادرة السفينة، والتي أقيمت في فرع شركة "سام سونغ" للصناعات الثقيلة في "كو جيه" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، رئيس موزمبيق "فيليبي نيوسي".وتحمل سفينة الغاز الطبيعي لقب "مصنع عائم في البحر"، وهي تُستخدم في استخراج الغاز الطبيعي من عمق البحر، ثم تنقيته وتحويله غاز طبيعي مسال، وتخزينه.وتعد السفينة التي تم تسميتها اليوم بـ"كورال سول" رابع سفينة عائمة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويصل طولها إلى 432 مترا وعرضها 66 مترا وارتفاعها 39 مترا.وستبدأ السفينة في إتتاج 3,4 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في بحر موزمبيق بدءا من العام القادم.وكانت شركة "سام سونغ" للصناعات الثقيلة قد حصلت على صفقة تبلغ قيمتها 2,5 مليار دولار في شهر يونيو من عام 2017 لبناء هذه السفينة.