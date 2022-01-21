الدولية الصين وروسيا تعرقلان فرض عقوبات دولية جديدة على مواطنين كوريين شماليين

قالت تقارير نشرتها وكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية إن الصين وروسيا منعتا محاولات الولايات المتحدة لفرض عقوبات من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وأفادت التقارير بأن الصين وروسيا قررتا تعطيل المحاولة الأمريكية لفرض عقوبات الأمم المتحدة على خمسة أشخاص كوريين شماليين يُزعم أنهم مسؤولون عن تطوير الصواريخ في كوريا الشمالية. وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد على ستة كوريين شماليين وشخص روسي وشركة روسية واحدة، بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية. واقترحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" أن يخضع خمسة منهم أيضا لحظر السفر من قبل الأمم المتحدة مع تجميد أصولهم. ويتطلب الاقتراح موافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين والأعضاء العشرة غير الدائمين. وأوضحت وكالات الأنباء أن الصين قررت "وقف" الاقتراح الأمريكي أمس الخميس، قائلة إنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لدراسة اقتراح العقوبات. ووفقا لمصادر دبلوماسية، اتخذت روسيا أيضا خطوة مماثلة. ويقال إن الخطوة التي اتخذتها الصين وروسيا جاءت قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية عُقد أمس الخميس. ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن ذلك الوقف يستمر لمدة ستة أشهر بموجب قواعد الأمم المتحدة الحالية. وبعد ذلك، يمكن لعضو آخر في المجلس تمديد الوقف لمدة ثلاثة أشهر أخرى، قبل إزالة الاقتراح تماما من طاولة المفاوضات.



