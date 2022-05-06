ارتفاع سعر الفائدة الأساسي الأمريكي يؤثر على توسع التقلبات في سوق المال الكورية

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حذر نائب وزير المالية الكوري "لي أوك وان" من أن تقلبات الأسواق المالية في كوريا الجنوبية سوف تتوسع بسبب الزيادة الكبيرة الأخيرة المتزامنة في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي العالمية، مما يؤدي إلى توسع التقلبات في السوق المالية الكورية.وأضاف "لي" في اجتماع عقد اليوم الجمعة لتقييم الاقتصاد الكلي أن الحكومة سوف تتخذ التدابير اللازمة بشكل جريء وسريع عند الضرورة لتحقيق الاستقرار في السوق المالية.وتم في اجتماع اليوم بحث القضايا المتعلقة بالتأثيرات المحتملة لرفع الولايات المتحدة سعر الفائدة الأساسي على السوق المالية الكورية.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن أمس الخميس أنه قرر رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.5% إلى نطاق يتراوح بين 0.75% و1% بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس الماضي.وتقاسم المشاركون في اجتماع اليوم الآراء على أن حالة عدم اليقين في السوق المالية العالمية مازالت قائمة بسبب مساعي الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى لتشديد السياسات النقدية بوتيرة سريعة، إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا، والركود الاقتصادي العالمي المحتمل.وأكد نائب الوزير "لي" أن أساسيات الاقتصاد الكوري ومصداقيته الخارجية وقدرته على الاستجابة للصدمات الخارجية، لا تزال قوية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي الكوري بشكل أقل مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، وأن كوريا الجنوبية تمتلك احتياطي من النقد الأجنبي يكفي لمقاومة الصدمات الخارجية.وأضاف أن انتعاش ثقة المستهلكين المحتمل الناجم عن رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق سيؤثر إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية لكوريا الجنوبية.