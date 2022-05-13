الرئيسان الكوري والأمريكي يبحثان استفزازات بيونغ يانغ والأمن الاقتصادي والقضايا الدولية

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من المتوقع أن يتم في القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ونظيره الأمريكي "جو بايدن" بحث القضايا المتعلقة بسبل مواجهة استفزازات كوريا الشمالية، وتعزيز الأمن الاقتصادي، ومساهمة البلدين في حل القضايا الدولية.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في موجز صحفي أمس الأحد إن الرئيسين الكوري والأمريكي سيتبادلان الآراء حول استراتيجية البلدين لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية، كما سينسقان سبل زيادة التعاون في مجالات سلاسل التوريد الدولية والتكنولوجيا الجديدة، بالإضافة إلى سبل مساهمة كوريا الجنوبية في حل القضايا الدولية الراهنة.وأضاف أن القمة القادمة ستتركز على ترسيخ علاقات الثقة بين سيول وواشنطن في أسرع وقت، وبناء قاعدة لإعادة التحالف بين البلدين إلى مساره الصحيح.