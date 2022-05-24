المرشح لوزارة الصحة ينسحب من الترشح

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انسحب المرشح لمنصب وزير الصحة "تشونغ هو يونغ" من الترشح أمس الاثنين، بسبب استمرار الجدل المحيط به وبعائلته.وأعلن المرشح انسحابه في حوالي الساعة 9:30 من مساء أمس، في بيان قال فيه إنه سيكون بمثابة أساس صغير لنجاح إدارة الرئيس "يون صوك يول" والتعاون بين الحزبين الحاكم والمعارض.وقال "تشونغ"، الذي يُعرف بأنه مقرب من الرئيس "يون"، إنه على الرغم من دحض العديد من الادعاءات الموجهة ضده، إلا أنه فشل في تلبية توقعات الجمهور.كما أشار "تشونغ"، الرئيس السابق لمستشفى جامعة "كيونغ بوك" الوطنية، إلى أنه سيعود الآن إلى المجتمع كخبير طبي من أجل دعم نجاح إدارة الرئيس "يون".ويأتي هذا الانسحاب بعد 43 يوما من قيام الرئيس "يون" بترشيحه لوزارة الصحة.وقد تعرض "تشونغ" لضغوط من أجل التنحي بسبب مزاعم بأنه استخدم منصبه لمساعدة أبنائه على دخول كلية الطب وتجنب الخدمة العسكرية.