محادثات هاتفية بين نواب وزراء الخارجية الكوري والأمريكي والياباني

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أجرى نواب وزراء الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني محادثات هاتفية اليوم ناقشوا فيها سبل التعامل مع عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية أمس.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن نائب الوزير "جو هيون دونغ" ونظيريه الأمريكي "ويندي شيرمان" و"موري داكيو"، قد أجروا محادثات ثلاثية عبر الهاتف صباح اليوم، حيث نددوا بقوة بالإطلاقات الصاروخية الكورية الشمالية مشيرين إلى أنها تمثل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واستفزازا خطيرا يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم.كما اتفقوا على ضرورة الاستجابة الحاسمة والمتسقة من قبل المجتمع الدولي، وقرروا التواصل والتعاون بين بلدانهم الثلاث فيما يتعلق بخطوات الاستجابة المستقبلية بما في ذلك التحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي، وأعربوا أيضا عن القلق من المستجدات الخطيرة المتعلقة بجائحة كورونا في كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أكدتا بصفة خاصة من جديد على استعدادهما لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية في مواجهة فيروس كورونا.