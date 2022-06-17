السبّاح الكوري هوانغ سون أو يفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة

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فاز السباح الكوري الشاب "هوانغ سون أو" بالميدالية الفضية في سباق 200 متر للرجال في بطولة العالم للسباحة، ليصبح ثاني سباح كوري جنوبي يفوز بميدالية في هذه المسابقة.واحتل السباح البالغ من العمر 18 عاما المركز الثاني بزمن قدره 44,47 ثانية، في نهائي منافسات السباحة الحرة للرجال مسافة 200 متر، ضمن بطولة السباحة العالمية التي أقيمت في مدينة بودابست عاصمة المجر، أمس الاثنين، حيث أنهى السباق متأخرا بمقدار 1,26 ثانية عن صاحب المركز الأول "ديفيد بوبوفيتشي" من رومانيا.وسجل هوانغ رقما قياسيا كوريا جديدا بعد أقل من عام من كسره للرقم القياسي الكوري السابق في المباريات التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020. كما أصبح السباح هوانغ أيضا ثاني كوري يفوز بميدالية في بطولة العالم للسباحة لمسافة طويلة، بعد "بارك تيه هوان"، الذي فاز بميداليات ذهبية في سباق 400 متر حرة في عامي 2007 و2011، ومديالية برونزية في سباق 200 متر حرة في عام 2007.وتعد الميدالية الفضية التي حصل عليها هوانغ أفضل إنجاز لكوريا الجنوبية في سباقات 200 متر للرجال، وكان أفضل أداء سابق هو الحصول على الميدالية البرونزية بواسطة "بارك تيه هوان" في بطولة العالم لعام 2007، التي أقيمت في مدينة ملبورن الأسترالية.