كوريا تروج لمساعيها لاستضافة إكسبو 2030 في اجتماع مجلس المعارض العالمي

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أجرت كوريا الجنوبية حملة للترويج لمساعيها لاستضافة المعرض العالمي إكسبو لعام 2030 في مدينة بوسان، وذلك خلال الاجتماع العام لهيئة المعارض الدولية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.ووفقا للجنة الترويج لاستضافة إكسبو في بوسان اليوم الأربعاء، عقدت اللجنة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة وحكومة مدينة بوسان حملة ترويجية شاملة مشتركة في العاصمة الفرنسية خلال اجتماعات مجلس المعارض العالمي، يومي الاثنين والثلاثاء. وناشد رئيس الوزراء "هان دوك سو" مباشرة ممثلي حوالي 170 من أعضاء مجلس المعارض العالمي، بدعم مساعي كوريا لاستضافة إكسبو 2030.ويذكر أنه سيتم اختيار الدول المستضيفة لإكسبو 2030 في تصويت عام ستجريه الدول الأعضاء في مجلس المعارض العالمي في أواخر العام القادم، بعد إجراء خمس جولات من العروض التقديمية والخطط المكتوبة وعمليات التفتيش في الموقع.وتتنافس حاليا مدينة بوسان الكورية مع مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ومدينة روما عاصمة إيطاليا.