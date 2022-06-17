الخطوط الجوية الكورية تسعى لتوسيع نطاق رحلاتها الدولية

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صرحت شركة الخطوط الجوية الكورية بأنها تسعى حاليا لتوسيع نطاق رحلاتها الدولية، بعد أن كانت قد توقفت عن ذلك بسبب جائحة كورونا.وأوضحت الشركة اليوم أنها تخطط لزيادة عدد الرحلات بمناسبة حلول موسم الإجازات الصيفية، واستعادة مستوى حجوزات الرحلات الدولية إلى 50% من المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا حتى شهر سبتمبر القادم.وفي هذا السياق، سيزيد عدد الرحلات بين مدينتي "إنتشون" و"نيويورك" إلى 12 رحلة أسبوعيا، وبين مدينتي "إنتشون" و"واشنطن" إلى 7 مرات أسبوعيا، بدءا من الشهر القادم، كما سيزيد عدد الرحلات بين مدينة إنتشون وكل من مدينتي "باريس" و"فرانكفورت".وبالإضافة إلى ذلك، ستستأنف شركة الخطوط الجوية الكورية رحلاتها إلى مدينة "ميلانو" الإيطالية بدءا من الشهر القادم، بعدما ظلت متوقفة منذ شهر مارس من عام 2020، كما ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة الإيطالية "روما" بمقدار 3 رحلات أسبوعيا بدءا من شهر سبتمبر القادم.