انخفاض أسعار الواردات الكورية في يوليو لأول مرة منذ 3 أشهر

Photo : YONHAP News

تراجعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام الشهر الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار الواردات الكورية 153.49 نقطة في يوليو، بانخفاض 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق.وفي حين كانت تلك القراءة أقل من الشهر الأسبق وتمثل أول انخفاض منذ 3 أشهر، فإنها تمثل ارتفاعا بنسبة 27.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويُعزى الانخفاض في قيمة المؤشر في شهر يوليو إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث انخفضت أسعار خام دبي، وهو الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 8.9% الشهر الماضي، مما أدى إلى انخفاض أسعار منتجات التعدين بنسبة 2.8%.وانخفض مؤشر أسعار الصادرات بواقع 2.1% على أساس شهري إلى 129.76 نقطة في يوليو، ليسجل أول انخفاض أيضا بعد 6 أشهر متتالية من الزيادات. وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة المؤشر بـ16.3%.