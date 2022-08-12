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أعلنت الحكومة الكورية اليوم الجمعة عن إصدار عفو خاص عن 1693 سجينا بمناسبة عيد الاستقلال الذي يوافق يوم الاثنين القادم الخامس عشر من أغسطس.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها حكومة الرئيس "يون صوك يول" بإصدار عفو خاص منذ بدء فترته الرئاسية في شهر مايو الماضي.ومن بين الذين تم إصدار عفو خاص عنهم: "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، مما سيسمح له بممارسة أنشطته التجارية العادية دون أي قيود.كما يضم العفو الخاص "شين دونغ بين" رئيس مجموعة شركات "لوتيه"، و"جانغ سيه جو" رئيس شركة "دونغ كوك" للحديد، و"كانغ دوك سو" الرئيس السابق لمجموعة شركات "إس تي إكس".ولكن تم استبعاد عدد من السياسيين الرئيسيين، بمن فيهم الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، وحاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ السابق "كيم كيونغ سو"، ونائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية "تشيه كيونغ هوان"، ومديرا وكالة المخابرات السابقان "نام جيه جون" و"لي بيونغ كي"، من قائمة العفو الخاص.وأعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن يكون هذا العفو الخاص فرصة للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.