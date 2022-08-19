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السياسية

سيول تنقل مخاوفها لواشنطن بشأن قانون الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية

Write: 2022-08-19 12:59:19Update: 2022-08-19 13:24:06

سيول تنقل مخاوفها لواشنطن بشأن قانون الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية

Photo : YONHAP News

نقلت وزارة الخارجية الكورية مخاوف سيول بشأن القانون الأمريكي الجديد الذي يقضي بتوفير حوافز وإعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية المصنعة داخل الولايات الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الخميس إنه بالنظر إلى المراجعات التي أجريت على إعانات السيارات الكهربائية الواردة في قانون الحد من التضخم، فإنها تمثل انتهاكا لانقافية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية تقوم بنقل مخاوفها بهذا الشأن للولايات المتحدة عبر قنوات مختلفة. 
وأضاف المسؤول أن الوزارة ستستمر في تقديم دعم للشركات الكورية العاملة في الولايات المتحدة كي لا تتلقى معاملة تمييزية.
ومع تمرير ما يسمى بـ"قانون الحد من التضخم" في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، والذي يقضي بتوفير إعانات فقط لمشتري السيارات الكهربائية المنتجة في الولايات المتحدة، لم تعد السيارات الكهربائية التي تنتجها مجموعة هيون ديه - كيا" الكورية مؤهلة لتلك الإعانات.
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