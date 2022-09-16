لاعب الوثب العالي الكوري او سانغ هيوك الأول عالميا لعام 2022

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من المتوقع أن يختتم لاعب الوثب العالي الكوري الجنوبي "او سانغ هيوك" موسم عام 2022 باحتلال المركز الأول في التصنيف العالمي لهذا العام.وكشفت الرابطة العالمية لألعاب القوى عن قائمة التصنيف العالمي مؤخرا حتى يوم 13 سبتمبر الجاري، حيث اتضح أنه احتل المركز الأول في التصنيف العالمي للوثب العالي للرجال لأول مرة يوم 26 يوليو الماضي وظل يحافظ على الصدارة حتى نهاية جميع المسابقات الدولية الرئيسية.وبذلك من المتوقع أن يحافظ على المركز الأول في التصنيف العالمي حتى النصف الأول من عام 2023 بالإضافة إلى عام 2022.ويذكر أن الرابطة تحدد التصنيف العالمي من خلال احتساب نتائج المسابقات خلال الـ12 شهرا الأخيرة، حيث تقوم بجمع السجلات والتصنيفات من خلال تحويلها إلى نقاط مع إعطاء نقاط إضافية للأحداث الدولية الكبرى، مثل بطولة العالم لألعاب القوى، ودورة الألعاب الأولمبية.وقد سجل اللاعب "او" 1405 نقاط في المتوسط في خمس مسابقات دولية خلال الـ12 شهرا الأخيرة، واحتل المركز الثاني في نهائيات بطولة العالم في الهواء الطلق لعام 2022 في يوجين، والمركز الأول في نهائيات بطولة العالم للصالات الداخلية لعام 2022 في بلغراد، والمركز الأول في مسابقة افتتاح دوري الماس في الدوحة، والمركز الثاني في دوري الماس في موناكو، والمركز الأول في مسابقة بانسكا بيستريتشا الداخلية.وتلاه اللاعب الإيطالي "جان ماركو تامبيري" ثم اللاعب المغربي "معتز برشم" في المركزين الثاني والثالث على التوالي في التصنيف العالمي لعام 2022.وبهذه المناسبة أعرب اللاعب "او" عن سعادته البالغة وقال إنه استطاع إحراز هذه النتيجة الممتازة بفضل بذل أقصى الجهوده في كل المسابقات.