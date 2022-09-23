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الدولية

نائبة الرئيس الأمريكي تزور كوريا الجنوبية بعد حضور جنازة آبيه

Write: 2022-09-27 12:32:41Update: 2022-09-27 14:31:32

نائبة الرئيس الأمريكي تزور كوريا الجنوبية بعد حضور جنازة آبيه

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تقوم نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" بزيارة لكوريا الجنوبية بعد غد الخميس، بعد حضورها جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبيه".
وقال البيت الأبيض الأمريكي إن "هاريس" ستزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في أثناء إقامتها في كوريا الجنوبية، وذلك من أجل تأكيد متانة التحالف بين سيول وواشنطن، والتأكيد على تعهدات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية من أي تهديدات من جانب كوريا الشمالية.
ومن المتوقع أن تتلقى نائبة الرئيس الأمريكي "هاريس" تقريرا من القادة العسكريين الأمريكيين حول الوضع الحالي في المنطقة منزوعة السلاح.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" الذي يقوم حاليا بزيارة لليابان لحضور جنازة "آبيه" إن زيارة "هاريس" لسيول وللمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين ترمز لعزم الولايات المتحدة القوي للحفاظ على الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية.
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