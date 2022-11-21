بي تي إس تفوز في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية للعام الخامس على التوالي

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فازت الفرقة الشبابية الكورية "بي تي إس" بجائزة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية للعام الخامس على التوالي.وفازت الفرقة المكونة من سبعة أعضاء في فئة "الثنائي أو الفرقة المفضلة"، وفقا لما أعلنته الجهة المنظمة لحفل توزيع الجوائز قبل انعقاد الحدث أمس الأحد.وتعد هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تفوز فيها فرقة "بي تي إس" في تلك الفئة، والسنة الخامسة على التوالي التي تفوز فيها بجائزة ضمن تلك الجوائز الموسيقية الشهيرة، منذ أن فازت بلقب "الفنان الاجتماعي المفضل" في عام 2018.وفي العام الماضي، فازت الفرقة بجائزة "فنان العام"، لتصبح أول فرقة آسيوية تفوز بتلك الجائزة.ولم تحضر الفرقة حفل توزيع الجوائز هذا العام، حيث شارك عضوها "جونغ كوك" في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في قطر، أمس الأحد.