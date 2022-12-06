وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعيد استخدام مصطلح العدو لوصف كوريا الشمالية

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قررت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن تصف جيش وحكومة كوريا الشمالية على أنها "عدو" بالنسبة لكوريا الجنوبية في تقريرها السنوي الرسمي الذي سيصدر في شهر يناير القادم.ووفقا لمصادر حكومية متعددة اليوم الثلاثاء، فإن مسودة التقرير الرسمي لوزارة الدفاع، وهو التقرير الأول من نوعه في عهد إدارة الرئيس "يون صوك يوك"، تستخدم كلمة "عدو" للإشارة إلى كوريا الشمالية.وقالت المصادر إن هذا الوصف تم تضمينه في المسودة بناء على اقتراح اللجنة الانتقالية الرئاسية التابعة للرئيس يون، في شهر مايو الماضي. ويذكر أنه في ذلك الوقت قدمت اللجنة 110 أهداف سياسية لحكومة الرئيس يون، بما في ذلك التوصيفات التي يتم تضمينها في التقارير الرسمية الدفاعية، والتي توضح أن الجيش والحكومة في كوريا الشمالية هما أعداء بالنسبة لكوريا الجنوبية.كما أدرجت وزارة الدفاع هذا الوصف في موادها التعليمية للضباط. وسوف يكون استخدام مصطلح "العدو" في التقرير الرسمي القادم هو الأول من نوعه منذ ست سنوات.