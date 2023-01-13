لاعب التنس الكوري كوان سون او يفوز بلقبه الثاني في اتحاد لاعبي التنس المحترفين

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استطاع لاعب التنس "كوان سون او" الفوز بلقبه الثاني في اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ليصبح أول لاعب كوري يحقق هذا الإنجاز.وفاز اللاعب الكوري "كوان" على منافسه الإسباني "روبرتو باوتيستا أغوت" بشوطين مقابل شوط واحد في نهائي فردي الرجال للجولة الثانية من بطولة "أديلايد" الدولية، والذي أقيم يوم السبت الماضي في مدينة "أديلايد" الأسترالية.وتبلغ قيمة الجائزة المالية التي حصل عليها اللاعب "كوان" 97 ألفا و760 دولارا.وكان اللاعب "كوان" قد فاز بلقب بطولة "أستانا" المفتوحة التي أقيمت في شهر سبتمبر من عام 2021.ونتيجة للفوز بلقبه الثاني، من المتوقع أن يتم إدراج اللاعب الكوري في المركز الثاني والخمسين ضمن التصنيف العالمي الذي سيتم الكشف عنه الأسبوع القادم.وتمكن اللاعب "كوان" من التأهل إلى نهاني البطولة كخاسر محظوظ، رغم خسارته أمام اللاعب التشيكي "توماشي ماهاتشي" في المباراة الثانية ضمن تصفيات البطولة.