المكتب الرئاسي يحذر من مخاطر إقالة وزير الإدارة العامة والأمن

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حذر المكتب الرئاسي الكوري من أن المساعي المشتركة من قبل ثلاثة أحزاب معارضة لاقتراح عزل وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" بسبب حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان"، يهدد بتشكيل "سابقة سيئة".وأدلى مسؤول كبير في المكتب الرئاسي بهذه التصريحات للصحفيين أمس الاثنين عندما طُلب منه التعليق على اقتراح عزل الوزير، حيث قال أيضا إنه من غير المناسب للمكتب الرئاسي إصدار موقف من الإجراءات ذات الصلة المتبقية في البرلمان.وأضاف المسؤول أن مساءلة وزير في الحكومة أمر مطلوب بشكل عام عندما يرتكب الوزير انتهاكا خطيرا للدستور والقوانين، لكن العديد من الخبراء يوجهون انتقادات إلى التحرك لعزل وزير الإدارة والأمن بهذه الطريقة حيث إنه قد يؤدي إلى تشكيل سابقة سيئة في التاريخ الدستوري للبلاد.وكانت ثلاثة أحزاب معارضة، هي الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إلى جانب حزب العدالة الصغير وحزب الدخل الأساسي، قد تقدمت باقتراح في وقت سابق يوم الاثنين في البرلمان لعزل وزير الإدارة العامة والأمن لمحاسبته على سوء تعامل الحكومة مع حادث التدفاع المميت الذي وقع في منطقة "إي تيه وان" في سيول والذي أدى لمصرع 159 شخصا.