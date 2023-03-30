تحسن معنويات الأعمال في كوريا خلال شهر مارس لأول مرة منذ 7 أشهر

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تحسنت معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية خلال شهر مارس لأول مرة منذ 7 أشهر.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد وصل إلى 72 نقطة في شهر مارس، بزيادة مقدارها نقطتان مقارنة بشهر فبراير.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقال تقرير البنك المركزي إن الارتفاع في قيمة المؤشر يرجع إلى زيادة الطلب في قطاع التصنيع، بما في ذلك بناء السفن والسيارات، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع أسعار المنتجات على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.وقد قفزت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 7 نقاط على أساس شهري إلى 70 نقطة في مارس، كما ارتفع مؤشر القطاعات غير التصنيعية أيضا بمقدار نقطة واحدة على أساس شهري إلى 74 نقطة.وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات الأعمال للشركات المحلية لشهر أبريل بمقدار نقطتين على أساس شهري، لتصل إلى 73 نقطة.