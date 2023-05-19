وكالة الطاقة الذرية تبدأ التفتيش النهائي على إطلاق مياه فوكوشيما

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بدأ فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يجري مراجعة لسلامة خطة اليابان لإطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية في البحر، في إجراء تفتيشه النهائي.وقال تقرير بثته محطة "إن إتش كيه" اليابانية أمس الاثنين إن أعضاء فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يجتمعون مع المسؤولين المعنيين خلال فترة إقامتهم في اليابان، التي تستغرق خمسة أيام حتى يوم الجمعة القادم، كما سيزورون المحطة أيضا.وقد بدأ فريق العمل في إجراء مناقشات أمس الاثنين مع مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وهيئة التنظيم النووي.وسوف يقوم الفريق المكون من مسؤولين وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 11 دولة من بينها كوريا الجنوبية، بزيارة لمحطة فوكوشيما لمراجعة ردود هيئة الموارد الطبيعية التي تراقب صيانة المنشآت من أجل التفريغ المخطط للمياه والإجراءات ذات الصلة.وقد أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليتي تفتيش لمراجعة سلامة التفريغ ومراجعتين تنظيميتين في العام الماضي.وسوف تكون آخر عملية تفتيش هي المهمة النهائية قبل نشر التقرير الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي من المرجح أن يكون جاهزا الشهر القادم.