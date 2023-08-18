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الرياضة

كرة اليد للسيدات الكوريات يمكنها المشاركة في أولمبياد باريس لعام 2024 إذا تغلبت على اليابان

Write: 2023-08-22 14:23:32Update: 2023-08-22 15:11:31

كرة اليد للسيدات الكوريات يمكنها المشاركة في أولمبياد باريس لعام 2024 إذا تغلبت على اليابان

Photo : YONHAP News

أصبح بإمكان فريق كرة اليد الكوري الجنوبي للسيدات التأهل للمشاركة في أولمبياد باريس لعام 2024 على شرط تغلبه على نظيره الياباني.
حقق الفريق الكوري بقيادة المدرب السويدي "هينريك سيغنيل" فوزا كبيرا على نظيره الكازاخستاني بنتيجة 45 نقطة مقابل 24 نقطة في مباراته الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية لأولمبياد باريس والتي أقيمت أمس في مدينة هيروشيما باليابان.
بهذا حقق الفريق الكوري للسيدات ثلاثة انتصارات متتالية بعد الفوز على الهند بنتيجة 53 مقابل 14، وعلى الصين بنتيجة 33 مقابل 20.
من المقرر أن يلعب الفريق الكوري آخر مباراة تصفية له مع نظيره الياباني في الساعة الثالثة بعد ظهر الغد الجمعة.
يُشار إلى أن الفريق الياباني حقق أيضا ثلاثة انتصارات متتالية أيضا أمس بعد التغلب على نظيره الصيني بنتيجة 35 مقابل 18.
ومن المتوقع أن يحصل الفريق الفائز في مباراة الغد على تذكرة للمشاركة في أولمبياد باريس.
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