13.8% زيادة في حجم صادرات كوريا في أبريل

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شهد حجم صادرات كوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي زيادة بنسبة 13.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة للشهر السابع على التوالي. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات 56 مليارا و260 مليون دولار في شهر أبريل. وأشار التقرير إلى أن 13 من بين 15 منتجا رئيسيا شهدت زيادة في حجم صادراتها في أبريل، حيث سجلت أشباه الموصلات وشاشات العرض زيادة في حجم صادراتها بنسبة 46.6%.وقال التقرير إن حجم صادرات أشباه الموصلات بلغ 9 مليارات و960 مليون دولار، بزيادة نسبتها 56.1%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس أشهر أبريل، بينما بلغت صادرات السيارات 6 مليارات و790 مليون دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.وبلغت الصادرات الكورية للولايات المتحدة 11.4 مليار دولار في أبريل، بزيادة نسبتها 24.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها، فيما بلغت الصادرات الكورية للصين 10.5 مليار دولار، متخطية مستوى 10 مليارات دولار للشهر الثاني على التوالي. أما الواردات الكورية في أبريل فبلغت 54 مليارا و730 مليون دولار، مسجلة بذلك أول زيادة منذ 14 شهرا. وبهذا، يكون الميزان التجاري الكوري قد شهد فائضا بقيمة مليار و530 مليون دولار، وهو فائض لـ11 شهرا متتالية.