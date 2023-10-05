لاعب الوثب العالي اوه سانغ هيوك يفوز بالميدالية الفضية في دورة هانغتشو

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حصل لاعب الوثب العالي الكوري الجنوبي "اوه سانغ هيوك" على الميدالية الفضية في منافسات دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية.وجاء "اوه" في المركز الثاني في نهائيات الوثب العالي للرجال التي أقيمت في استاد مركز "هانغتشو" الرياضي الأولمبي أمس الأربعاء، بعد أن حقق 2.33 متر، ليحرز المركز الثاني بعد اللاعب "معتز برشم" القطري، الذي حقق 2.35 متر، ليحصل على ميداليته الذهبية الثالثة في دورات الألعاب الآسيوية. وكان "اوه" قد حصل أيضا على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية السابقة في عام 2018، بعد حصوله على المركز العاشر في دورة عام 2014 عندما كان لا يزال طالبا في المرحلة الثانوية.وفي يوم أمس أيضا، حصلت فرق التسلق الرياضي في كوريا الجنوبية على ميداليتين برونزيتين في نهائيات سباق التتابع السريع للرجال والسيدات. وتغلب فريق السيدات، الذي يضم "تشيه نا او" و"جونغ جي مين" و"نوه هي جو" على فريق كازاخستان، ليحتل المركز الثالث بزمن قدره 26.901 ثانية في النهائيات التي أقيمت في مركز "شاوشينغ كيكياو يانغ شان" للتسلق الرياضي. كما حصل كل من "جونغ يونغ جون" و"لي صونغ بوم" و"لي يونغ سو" على الميدالية البرونزية أيضا في سباق التتابع السريع للرجال، بعد فوزهم على فريق سنغافوره بنتيجة 17.827 ثانية.وحتى ليلة أمس الأربعاء، حصلت كوريا الجنوبية على 33 ميدالية ذهبية و45 فضية و70 برونزية بإجمالي 148 ميدالية، وهو ثاني أكبر عدد من الميداليات في الدورة حتى الآن.