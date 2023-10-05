المنتخب الكوري يتأهل لنهائي منافسات كرة القدم في هانغتشو

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تأهل منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال إلى نهائيات دورات الألعاب الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي، في دورة هانغتشو الجارية حاليا، بعد فوزه على منتخب أوزبكستان في مباراة أقيمت أمس الأربعاء على ملعب "إتش إس سي" في هانغتشو.وتحت قيادة المدرب "هوانغ سون هونغ"، فاز المنتخب الكوري بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى المباراة النهائية ضد اليابان، يوم السبت.وافتتح التسجيل "جونغ او يونغ" بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة، لكن أوزبكستان تعادلت من ركلة حرة نفذها اللاعب "جاسوربيك جالوليدينوف" بعد 21 دقيقة.ثم سجل "جونغ" الهدف الثاني في الدقيقة 38، ليفسح المجال لشوط ثانٍ بدون أهداف، شهد طرد اللاعب "عبد الرؤوف بورييف" بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 74، لينقص عدد منتخب أوزبكستان إلى 10 لاعبين.وسوف يواجه المنتخب الكوري منتخب اليابان للمرة الثانية على التوالي في دورات الألعاب الآسيوية، في الساعة 8 من مساء بعد غد السبت بتوقيت كوريا، ساعيا إلى تحقيق لقب كرة القدم الثالث لكوريا في دورات الألعاب الآسيوية.وقد اقتحم المنتخب الكوري هذه المنافسات بفوز ساحق على منتخب الكويت 9-0، ثم على منتخب تايلاند 4-0، وعلى منتخب البحرين 3-0، ليتصدر المجموعة الخامسة، قبل أن يتغلب على منتخب قيرغيزستان 5-1 في دور الـ16، ومنتخب الصين 2-0 في الدور ربع النهائي، وأخيرا الفوز أمس الأربعاء على منتخب أوزبكستان.