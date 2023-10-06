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الرياضة

كوريا تفوز بذهبية منافسات الرماية بالقوس النسائية الجماعية في هانغتشو

Write: 2023-10-06 15:38:39Update: 2023-10-06 16:12:53

كوريا تفوز بذهبية منافسات الرماية بالقوس النسائية الجماعية في هانغتشو

Photo : YONHAP News

فازت كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية في منافسات الرماية بالقوس والسهم النسائية الجماعية في دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية، الجارية حاليا في الصين.
وتعد هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يفوز فيها فريق نسائي كوري بالميدالية الذهبية في المباريات الجماعية للرماية بالقوس والسهم، منذ دورة بانغكوك التي أقيمت في عام 1998.
واستطاع المنتخب النسائي الكوري المكون من 3 لاعبات التغلب على نظيره الصيني بنتيجة 5 أشواط مقابل 3 أشواط في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة.
وبهذا تمكنت اللاعبة الكورية "إيم شي هيون" من الحصول على ميداليتين ذهبيتين، بعد أن فازت بأول ذهبية لها في منافسات الجماعي المختلط أول من أمس الأربعاء.
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