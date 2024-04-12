الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

كوريا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا هذا العام بـ200 مليون دولار

Write: 2024-04-18 15:43:15Update: 2024-04-18 15:44:42

كوريا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا هذا العام بـ200 مليون دولار

Photo : YONHAP News

قال  "تشيه سانغ  موك"  نائب  رئيس  الوزراء ووزير  المالية  والاستراتيجية الكوري  إن  كوريا  الجنوبية سوف تقدم  200  مليون  دولار  كمساعدات إنسانية  إلى  أوكرانيا خلال  هذا  العام. 
جاء  ذلك  في  الاجتماع الخامس  لدعم  أوكرانيا الذي  عقد  أمس  في  العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار  المسؤول الكوري  إلى  أن  سيولتنفذ  حزمة  دعم  لأوكرانيا  بناء  على ما  أعلنه   الرئيس  "يون  صوك  يول"  أمام  قمة  مجموعة العشرين  في  شهر  سبتمبر  من  العام  الماضي.
تجدر  الإشارة إلى  أن  الحكومة الكورية  الجنوبية  تخطط  لتفعيل صندوق للتعاون  الاقتصادي  الخارجي بقيمة  ملياريْن  و100  مليون  دولار  على  المدين المتوسط   والطويل، بما  في  ذلك  100  مليون  دولار  تم  الإعلان  عنها  في  القمة  الكورية  الأوكرانية  في  شهر  يوليو  من  العام  الماضي،  كما  ستسهم  بمبلغ  50  مليون  دولار  لكل  من  صندوق  دعم  أوكرانيا التابع   للبنك  الدولي والبنك  الأوربي  لإعادة الإعمار  والتنمية. 
ومن  ناحية  أخرى،  التقى  نائب  رئيس  الوزراء  الكوري مع  رئيس  بنك  التنمية  للبلدان الأمريكية  "إيلانغ  غود  فاينغ"  للمرة  الأولى  منذ  توليه  منصبه، حيث  أعرب  عن  دعمه  لخطة  البنك  لتنفيذ استراتيجيته  التشغيلية،  وأعلن  أن  الحكومة الكورية  سوف  تشارك  أيضا  في  زيادة  رأس  مال  البنك  بمبلغ  150  مليون  دولار.
وطلب  "تشيه"  من البنك  استمرار  الاهتمام بمساعدة  المزيد  من  الشباب  الكوريين على  دخول  البنك  إلى  جانب  التعاون  في  "منتدى  التجارة المبتكرة  الثاني  بين  كوريا  وأمريكا اللاتينية"  المقرر  عقده  في  شهر  يوليو  القادم.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;