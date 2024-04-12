كوريا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا هذا العام بـ200 مليون دولار

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قال "تشيه سانغ موك" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري إن كوريا الجنوبية سوف تقدم 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى أوكرانيا خلال هذا العام.جاء ذلك في الاجتماع الخامس لدعم أوكرانيا الذي عقد أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن.وأشار المسؤول الكوري إلى أن سيولتنفذ حزمة دعم لأوكرانيا بناء على ما أعلنه الرئيس "يون صوك يول" أمام قمة مجموعة العشرين في شهر سبتمبر من العام الماضي.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لتفعيل صندوق للتعاون الاقتصادي الخارجي بقيمة ملياريْن و100 مليون دولار على المدين المتوسط والطويل، بما في ذلك 100 مليون دولار تم الإعلان عنها في القمة الكورية الأوكرانية في شهر يوليو من العام الماضي، كما ستسهم بمبلغ 50 مليون دولار لكل من صندوق دعم أوكرانيا التابع للبنك الدولي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.ومن ناحية أخرى، التقى نائب رئيس الوزراء الكوري مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية "إيلانغ غود فاينغ" للمرة الأولى منذ توليه منصبه، حيث أعرب عن دعمه لخطة البنك لتنفيذ استراتيجيته التشغيلية، وأعلن أن الحكومة الكورية سوف تشارك أيضا في زيادة رأس مال البنك بمبلغ 150 مليون دولار.وطلب "تشيه" من البنك استمرار الاهتمام بمساعدة المزيد من الشباب الكوريين على دخول البنك إلى جانب التعاون في "منتدى التجارة المبتكرة الثاني بين كوريا وأمريكا اللاتينية" المقرر عقده في شهر يوليو القادم.