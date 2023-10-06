كوريا الجنوبية تفوز بذهبية البيسبول في دورة الألعاب الآسيوية

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فازت كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية في بطولة البيسبول في دورة الألعاب الآسيوية في "هانغتشو" اليوم السبت، حيث فازت على تايبيه الصينية بنتيجة 2-0 في ملعب "شاوشينغ".وبعد خسارة الفريق الكوري بنتيجة 4-0 أمام تايبيه الصينية في وقت سابق من البطولة، قام الفريق الكوري بإشراك لاعب فريق "هانوا إيغلز" الشاب "مون دونغ جو" ليمهد طريق الفوز بستة أشواط بدون أهداف، حيث سدد 7 ضربات.وتم تسجيل جميع الأهداف في الجزء الأول من الشوط الثاني، حيث تقدم "مون بو كيونغ" بثنائية أسفل خط الملعب الأيمن.ويمثل فوز يوم السبت المرة الرابعة على التوالي التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية في البيسبول للرجال في دورات الألعاب الآسيوية، المرة والسادسة بوجه عام.