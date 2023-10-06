كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية

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حصلت كوريا الجنوبية على الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم للرجال، في دورة الألعاب الآسيوية في "هانغتشو" اليوم السبت.وتحت قيادة أسطورة كأس العالم لعام 2002 المدرب "هوانغ سون هونغ"، فاز منتخب كوريا الجنوبية على اليابان بنتيجة 2-1 في المباراة المقامة في ملعب مركز "هوانغ لونغ" الرياضي في مدينة "هانغتشو" الصينية.وقد افتتح منتخب اليابان تسجيل الأهداف بهدف في الدقيقة الثانية، ثم سجل لاعب خط الوسط "جيونغ وو يونغ" هدفه الثامن في البطولة لتتعادل كوريا الجنوبية بعد 25 دقيقة.ثم تقدم المنتخب الكوري بهدف المهاجم "تشو يونغ ووك" بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني، لتفوز البلاد بالميدالية الذهبية.ويعد ذلك الفوز المرة الثالثة على التوالي لمنتخب كوريا الجنوبية في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، أي بعد دورة ألعاب إنتشون لعام 2014 ودورة ألعاب جاكرتا باليمبانغ لعام 2018.وقد تأهلت كوريا الجنوبية إلى النهائي بدون هزيمة، وسجلت 27 هدفا مقابل تلقي 3 أهداف فقط في شباكها.