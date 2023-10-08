كوريا الجنوبية تحتل المركز الثالث من حيث عدد الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو

Photo : YONHAP News

اختتمت دورة الألعاب الآسيوية في "هانغتشو" منافساتها التي استمرت 16 يوما اليوم الأحد، حيث احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث من حيث عدد الميداليات.وفازت كوريا الجنوبية بـ 42 ميدالية ذهبية و59 ميدالية فضية و89 ميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2022، لتحقق هدفها الأولي المتمثل في احتلال المركز الثالث في ترتيب الميداليات بوجه عام.لكن كوريا الجنوبية الجنوية لم تنجح في تحقيق هدفها المتمثل في الحصول على ما بين 45 و50 ميدالية ذهبية، واحتلت المركز الثالث في دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثانية على التوالي. وقد فازت كوريا الجنوبية بأكثر من 70 ميدالية ذهبية في كل من دورة الألعاب الآسيوية في قوانغتشو لعام 2010 وفي إنتشون لعام 2014، واحتلت المركز الثاني آنذاك.وجاءت الصين في المركز الأول بحصولها على 200 ميدالية ذهبية و111 فضية و71 برونزية، لتحتفظ بالمركز الأول للمرة الحادية عشرة على التوالي خلال 41 عاما. وجاءت اليابان في المركز الثاني.وتم حل وفد الرياضيين الوطنيين الكوريين الجنوبيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في الصين في حفل أقيم يوم الأحد في مدينة "هانغتشو".ومن ناحية أخرى، تم اختيار السباح "كيم وو مين" ورامية السهام "ليم سي هيون"، اللذين فاز كل منهما بثلاث ميداليات ذهبية لكوريا الجنوبية، كأفضل لاعب ولاعبة لكوريا الجنوبية على التوالي في المسابقة.وسيتم اختتام دورة الألعاب الآسيوية في "هانغتشو" بحفل ختامي في الساعة 9 مساء (بتوقيت كوريا).